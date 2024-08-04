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Дмитрий Месхиев: Мы не планируем проводить Пушкинский театральный фестиваль

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина не планирует проводить Пушкинский театральный фестиваль в этом году. Об этом кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы не планируем проводить Пушкинский театральный фестиваль. Мы готовы региону предоставить площадку, если это будет нужно, но пока ситуация складывается так, что бюджета, который есть у региона на проведение театрального фестиваля, не хватает для того, чтобы сделать серьезный, большой фестиваль. Я сказал, что наши двери открыты. Я готов к любым по этому поводу переговорам», – рассказал Дмитрий Месхиев.

Отметим, Пушкинский театральный фестиваль проходит в Псковской области на протяжении 30 лет.

«Я думаю, что он состоится. Может быть, он просто состоится в каком-то другом ключе. Я, честно скажу, не знаю», – добавил Дмитрий Месхиев.

Ранее сообщалось, что фестиваль молодежных театров пройдет в Великих Луках с 19 по 23 ноября.