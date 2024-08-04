Дмитрий Месхиев: Мы не планируем проводить Пушкинский театральный фестиваль

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина не планирует проводить Пушкинский театральный фестиваль в этом году. Об этом кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Отметим, Пушкинский театральный фестиваль проходит в Псковской области на протяжении 30 лет.
«Я думаю, что он состоится. Может быть, он просто состоится в каком-то другом ключе. Я, честно скажу, не знаю», – добавил Дмитрий Месхиев.
Ранее сообщалось, что фестиваль молодежных театров пройдет в Великих Луках с 19 по 23 ноября.