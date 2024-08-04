Сцена / Фестивали

Псков станет отправной точкой всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: Музыкальное путешествие»

В Пскове 10 октября стартует всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие». Организатором проекта выступает Фонд Оксаны Федоровой при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: Оксана Федорова

Фестиваль охватит восемь городов России, в числе которых Псков, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Курск, Тверь и Кисловодск. Завершится фестиваль в июне 2025 года в Кисловодске.

«Фестиваль является квинтэссенцией проекта, который реализовывался фондом с 2021 года: за эти годы общий охват аудитории превысил 20 млн. человек, выпушены 20 фильмов о музыкальной истории городов России, проведено более 40 мероприятий – концерты, фестивали, творческие встречи с участием начинающих артистов и мастеров большой сцены. И главная задача фестиваля – объединять города и регионы через культурный обмен, сотрудничество в сфере популяризации музыкального наследия и поддержки юных талантов», - рассказала президент фонда Оксана Федорова.

Врио председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева отметила, что в Пскове фестивальная программа будет развернута на таких знаковых площадках, как Псковская филармония, ДМШ имени Н.А. Римского-Корсакова, в кинотеатре Родина.

Выбор городов Фестиваля не случаен – в каждом из них уже проходили съемки фильмов из цикла «Моя Россия: музыкальное путешествие», посвященных музыкальным маршрутам великих композиторов, музыкантов, творчество которых образует фундамент национальной культуры.

Особое внимание будет уделено талантливым музыкантам, которые делают свои первые профессиональные шаги, для которых Фестиваль станет важной платформой для самореализации. Ключевые мероприятия фестиваля будут транслироваться на федеральном портале Культура.рф, что сделает их доступными для широкой аудитории.