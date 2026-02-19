Зарисовки в китайской акварельной технике научат делать псковичей 21 февраля

Экскурсия по выставке «Пересечение миров: где встречается Восток и Запад» состоится в Псковском музее-заповеднике 21 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В эту субботу приглашаем вас поучаствовать в акции "Весенний ветер превращается в дождь", посвященной Китайскому Новому году. Весенний ветер превращается в дождь – изящная поэтическая метафора мягкого и благотворного влияния. Как весенний ветер обращается в дождь, питая всходы нового года, так терпеливый учитель постепенно наставляет своих учеников», - отметили в музее.

Псковичей ждет экскурсия по выставке «Пересечение миров: где встречается Восток и Запад», после которой они смогут выполнить зарисовку в традиционной китайской акварельной технике.

Мероприятие состоится 21 февраля в 14:00 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефон для записи: +78112292259.