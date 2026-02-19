Зарисовки в китайской акварельной технике научат делать псковичей 21 февраля

Экскурсия по выставке «Пересечение миров: где встречается Восток и Запад» состоится в Псковском музее-заповеднике 21 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Псковичей ждет экскурсия по выставке «Пересечение миров: где встречается Восток и Запад», после которой они смогут выполнить зарисовку в традиционной китайской акварельной технике.
Мероприятие состоится 21 февраля в 14:00 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефон для записи: +78112292259.