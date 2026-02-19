 
Культура

Зарисовки в китайской акварельной технике научат делать псковичей 21 февраля

0

Экскурсия по выставке «Пересечение миров: где встречается Восток и Запад» состоится в Псковском музее-заповеднике 21 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В эту субботу приглашаем вас поучаствовать в акции "Весенний ветер превращается в дождь", посвященной Китайскому Новому году. Весенний ветер превращается в дождь – изящная поэтическая метафора мягкого и благотворного влияния. Как весенний ветер обращается в дождь, питая всходы нового года, так терпеливый учитель постепенно наставляет своих учеников», - отметили в музее.

Псковичей ждет экскурсия по выставке «Пересечение миров: где встречается Восток и Запад», после которой они смогут выполнить зарисовку в традиционной китайской акварельной технике.

 

Мероприятие состоится 21 февраля в 14:00 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефон для записи: +78112292259.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026