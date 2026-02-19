В Пскове открылась выставка к Масленице: более 20 мастеров представили традиции на современный лад

Выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, посвященная масленичным традициям, открылась сегодня в Псковском областном центре народного творчества. Экспозиция объединила работы более чем двух десятков авторов со всего региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Организатором выступил Псковский областной центр народного творчества. Как рассказал заместитель директора учреждения, заведующий отделом декоративно-прикладного творчества Дома ремесел Александр Бойчук, точное количество экспонатов подсчитать уже невозможно: уже после 138-й работы счет прекратили. При этом в прошлые годы экспозиция была еще масштабнее — сказывается ограниченность выставочных площадок.

«Здесь представлены работы порядка более двадцати мастеров. И больше половины из них — из региона, что тоже очень приятно. Люди везут экспонаты нам благодаря взаимодействию с нашими домами культуры в округах», — отметил Александр Бойчук.

Возраст мастеров, представивших работы на выставку, — от 7 до 75 лет.

Если говорить о техниках, то большую часть экспозиции занимают традиционные масленичные куклы — примерно 20% от всех представленных изделий. В этом году организаторы также отмечают внушительный блок ватных игрушек, которые представило объединение мастеров из Великих Лук.

Порховский музей и местный Дом ремесел привезли изделия из лозы и бересты. Также на выставке появились вышивка в различных техниках, керамика, традиционные варежки, вязаные игрушки и работы в технике валяния из шерсти от мастеров с разных уголков Псковской области.

«Что приятно — люди не зацикливаются на каком-то одном материале», — подчеркнул Александр Бойчук.

Главная цель экспозиции, по словам представителя Центра народного творчества, — сохранение народных традиций и поддержка мастеров, для которых это зачастую не просто хобби, а основная деятельность и источник дохода:

«Надо этому уделять огромное количество времени, чтобы быть высокоуровневым мастером. Соответственно, скорее у многих это основная их деятельность. Люди живут за счет продаж этих изделий, за счет выездов на ярмарки. Поэтому мы организовываем выставки и ярмарки на выезде. Познакомить людей с культурой, дать возможность прикоснуться к творчеству мастеров — задача многогранная».

Особую ценность выставка имеет для детской аудитории. По словам организатора, ребенку сложно понять суть Масленицы только по уличным гуляньям, где он видит лишь «суету, блины и крики». В спокойной обстановке выставочного пространства можно разглядеть детали: сюжеты с лошадками, санями, фигурки Масленицы, изображения народных игр.

«Тут он придет, увидит сюжет и сможет по-другому можно прочувствовать праздник в спокойной атмосфере выставочного пространства», — добавил Александр Бойчук.

Выставка будет работать минимум две недели. После этого помещение центра готовятся реорганизовать под новое выставочное пространство. Пока организаторы держат в секрете, кто именно приедет к ним в гости, но обещают, что это будет «интересно» и речь идет о мастерах из «далекого региона».