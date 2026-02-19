Шлем ратника и гусарский кивер: в детской студии при «Михайловском» пройдёт занятие о защитниках Отечества пушкинского времени

В преддверии праздника — Дня защитника Отечества — в Студии эстетического развития детей при Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» проведут особое занятие. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, урок будет называться «Защитники Отечества».

К репродукции:

Полина Цветкова. Войско (2021). Из фондов «Михайловского».

«Мы узнаем, как одевались и что брали с собой в поход воины в разные исторические периоды, увидим, что было в медицинской сумке фронтовой медсестры, научимся вязать морские узлы, познакомимся с техникой оригами и сложим кораблик из бумаги, проведём испытания на ловкость и внимательность и даже попробуем расшифровать секретное донесение», — анонсирует куратор проекта, методист и педагог, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Тимошина.

Состоится занятие 21 февраля в 11.30 и в 14.30. Рассчитано оно на ребят 6—9 лет, но в музее примут и тех, кто чуть старше или чуть младше, и даже взрослых — родителей студийцев, которым, вне сомнения, тоже будет интересно узнать что-нибудь новое для себя и после обсудить это дома с детьми.

Напомним, что студии, которые в «Михайловском» организовали в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми и подростками, очень популярны. Сейчас в Пушкинском Заповеднике помимо Студии эстетического развития активно и творчески работает театральная студия «Лукоморье». Важно, что заниматься в них могут дети не только из Пушкиногорского, но и из соседних с ним районов.



