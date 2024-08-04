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Стартовал прием заявок для участия в работе зоны фудкорта на псковском фестивале «Добрый рок»

Стартовал прием заявок для желающих принять участие в работе зоны фудкорта на фестивале «Добрый рок-2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фотографии предоставили организаторы

«Три дня фестиваля, а это приличная продолжительность, заставляют нас снова задуматься о качественной и здоровой пище на фудкорте, интересных точках торговли, сувенирах, туристическом снаряжении, мейкапах и гриме, умопомрачительных стилистических изысках и многом другом на поляне "Доброго рока-2025"», - отметил Андрей Семенов.

Открыт прием заявок по ссылке. К регистрации призывают участников фудкорта (фудтраки, выездные кафе, напитки в розлив, кофеварни, выпечка, шашлычка и гриль) и торговли (сладости, копчености, напитки, турснаряжение, сувениры, хендмейд и др).