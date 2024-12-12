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Спектакль «Жребий» дважды покажут в Пскове 15 декабря в рамках «Кулов-феста»

Спектакль «Жребий» дважды покажут псковичам на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 15 декабря в рамках «Кулов-феста». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Первая постановка состоится в 16:00, вторая в 19:00. Далее в буфете театра пройдет обсуждение спектакля со зрителями. Постановку представит Буинский драматический театр. Спектакль будет играться на татарском языке с синхронным аудиопереводом на русский.

«Жребий» – заметный спектакль Тимура Кулова, благодаря которому имя режиссера ярко прозвучало в профессиональном сообществе. Спектакль был включен в лонг-лист «Золотой маски», получил призы фестивалей в Актобе (Казахстан) и Кудымкаре, участвовал в форумах в Ташкенте (Узбекистан), Грозном, Казани.

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Напомним, «Кулов-фест» собрал в программе пять спектаклей Тимура Кулова – молодого преуспевающего постановщика, ученика народного артиста РФ Леонида Хейфеца, режиссера Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.