Режиссер Тимур Кулов поделился деталями создания спектакля «Приключения Рустема»

Режиссер-постановщик и идейный вдохновитель театрального фестиваля «Кулов-фест» Тимур Кулов поделился деталями создания спектакля «Приключения Рустема» в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).
Зрителя не должен пугать тот факт, что эта постановка будет проходить на национальном, татарском языке, отмечает режиссер. Всем зрителям будут выданы наушники, в которых будет звучать синхронный перевод, хотя режиссер отмечает, что история будет понятна всем независимо от языка.
«История человеческая, у всех будут наушники с синхронным переводом. Сама история довольно внятная и будет понятна независимо от языка. У нас на фестивале будут 2 спектакля на татарском языке. Это не должно пугать, всё проверено и продумано. Публика в других городах очень хорошо воспринимала спектакль», - подчеркнул режиссер.
Напомним, что фестиваль стартует сегодня, 11 декабря на большой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина со спектакля «Приключения Рустема».