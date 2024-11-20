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Режиссер Тимур Кулов поделился деталями создания спектакля «Приключения Рустема»

Режиссер-постановщик и идейный вдохновитель театрального фестиваля «Кулов-фест» Тимур Кулов поделился деталями создания спектакля «Приключения Рустема» в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Спектакль идет на татарском языке — это татарская классика. Это незаконченная повесть Аделя Кутуя, который погиб на фронте в 1945 году. Повесть дописывал и переводил на русский язык его сын Рустем Кутуй, тоже известный татарский писатель. Мы с драматургом Айдаром Ахмадиевым взялись ее доработать. Нам предложили эту историю, и мы долго и кропотливо работали над текстом, который вылился в историю, в которой работают два артиста и исполняют около 16 ролей за 1,5-2 часа», - рассказал Тимур Кулов.

Зрителя не должен пугать тот факт, что эта постановка будет проходить на национальном, татарском языке, отмечает режиссер. Всем зрителям будут выданы наушники, в которых будет звучать синхронный перевод, хотя режиссер отмечает, что история будет понятна всем независимо от языка.

«История человеческая, у всех будут наушники с синхронным переводом. Сама история довольно внятная и будет понятна независимо от языка. У нас на фестивале будут 2 спектакля на татарском языке. Это не должно пугать, всё проверено и продумано. Публика в других городах очень хорошо воспринимала спектакль», - подчеркнул режиссер.

Напомним, что фестиваль стартует сегодня, 11 декабря на большой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина со спектакля «Приключения Рустема».