Режиссер Тимур Кулов: Классическая постановка — это баланс на тонком лезвии

Постановка спектаклей на классических текстах, будь то произведения писателей Александра Пушкина или Николая Гоголя, это всегда баланс на тонком лезвии ножа, считает режиссер-постановщик Тимур Кулов. Об этом он рассказал в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).
Режиссер считает, что при работе с классическими текстами зрителю обязательно нужно показать что-то новое, что он мог не заметить, когда сам знакомился с оригиналом, ведь с момента их написания прошло уже много времени, и зрителю должно быть интересно посмотреть на знакомую ему классику через призму прошедших лет.
Тимур Кулов не отрицает того, что работа с классическими текстами — занятие опасное, так как существует масса людей, которые резко отрицательно относятся к какой-либо переработке классической литературы, считая ее неприкасаемой и воспринимая постановки, только в точности списанные с оригинала.
«Это адекватное решение: вступать в спор с материалом, который ты берешь в работу. Но это очень тонкая грань, очень легко можно упасть. Мне кажется, любая постановка — баланс на тонком лезвии, особенно когда ты работаешь с классическим текстом. Можно так провалиться не туда, что потом спустя год после премьеры ахнуть с того, как это вообще получилось», - отметил режиссер.