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Режиссер Тимур Кулов: Классическая постановка — это баланс на тонком лезвии

Постановка спектаклей на классических текстах, будь то произведения писателей Александра Пушкина или Николая Гоголя, это всегда баланс на тонком лезвии ножа, считает режиссер-постановщик Тимур Кулов. Об этом он рассказал в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Если это более классический текст, я всегда себе говорю: нужно сделать открытие. В театре нет слова "нельзя", в театре можно все. Может быть театр одной ёлки, которая стоит, а звук из динамиков идет. Или театр в темноте. Это тоже театр, и может быть интересно», - поделился Тимур Кулов.

Режиссер считает, что при работе с классическими текстами зрителю обязательно нужно показать что-то новое, что он мог не заметить, когда сам знакомился с оригиналом, ведь с момента их написания прошло уже много времени, и зрителю должно быть интересно посмотреть на знакомую ему классику через призму прошедших лет.

«Мое мнение: если ты берешь классический текст, нужно всегда делать открытие, хотя бы небольшое, маленькое. Это открытие, домысливание я стараюсь найти, чтобы был твист, чтобы зритель пришел и подумал: "Я этого не видел в этом тексте, в истории". Я частенько вступаю в спор с автором. В спор адекватный. Не для того, чтобы что-то сказать о себе. Потому что мы берем этих авторов - Пушкина, Гоголя - в 2024 году. Мы сейчас знаем, что было тогда и что было после них», - считает творец.

Тимур Кулов не отрицает того, что работа с классическими текстами — занятие опасное, так как существует масса людей, которые резко отрицательно относятся к какой-либо переработке классической литературы, считая ее неприкасаемой и воспринимая постановки, только в точности списанные с оригинала.

«Это адекватное решение: вступать в спор с материалом, который ты берешь в работу. Но это очень тонкая грань, очень легко можно упасть. Мне кажется, любая постановка — баланс на тонком лезвии, особенно когда ты работаешь с классическим текстом. Можно так провалиться не туда, что потом спустя год после премьеры ахнуть с того, как это вообще получилось», - отметил режиссер.