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Спектакль «Станционный смотритель» представляют в псковском театре 13 декабря

Спектакль «Станционный смотритель» представляют псковским зрителям 13 декабря в рамках «Кулов-феста». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Постановку представляет Акмолинский русский драматический театр из города Кокшетау, Казахстан. Спектакль состоялся на большой сцене псковского театра. Далее прошло обсуждение постановки со зрителями в буфете.

До этого в 18:00, в театральном фойе Нияз Игламов, театровед, театральный критик, педагог, советник министра культуры Республики Татарстан, эксперт международных и всероссийских театральных фестивалей, прочитал лекцию о главном герое фестиваля «Тимур Кулов: режиссер меж двух культур».