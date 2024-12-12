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Объявлено число участников гуляний «Рождество начинается здесь» в Пскове

Пять тысяч гостей и жителей города посетили рождественские гуляния «Рождество начинается здесь» в парке Строителей 7 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«1000 порций вкусной Рождественской каши - сочиво, раздали на дегустации. Благодарим каждого, кто посетил праздник», - заключили в ТКД.

Напомним, праздник начался с большого костюмированного шествия с рождественскими звездами и колядками. Затем в парке Строителей гостей ждали традиционные народные игры, колядки от фольклорных ансамблей и коллективов Псковской области, выступление артистов, традиционные горячие напитки, угощения и сувениры.