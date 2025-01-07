Предприниматели могут предложить интерактивную площадку для фестиваля «Добрый рок» в Палкино

Предприниматели и детские учреждения могут организовать интерактивную площадку на фестивале «Добрый рок-2025», который пройдет в прибрежной зоне озера Смолинского в Палкино с 4 по 6 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.
Фото и видео: Андрей Семенов
Также принять участие в создании интерактивной развлекательной зоны фестиваля могут некоммерческие организации; сообщества; различные клубы развития.
«Выбирайте время, подавайте заявку, получайте консультации от координаторов!» - призвал Андрей Семенов.
Заявки можно оставить здесь.