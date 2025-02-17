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Александр Боярков: 51-й фестиваль русской музыки в Пскове будет посвящен фольклору

О предстоящем 51-м фестивале русской музыки, который в этом году будет посвящен фольклору, сообщил заведующий Большим концертным залом филармонии Александр Боярков на пресс-конференции 18 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Этот фестиваль будет отличаться от других тем, что мы решили сделать разностилевую программу. Все русские композиторы, в том числе, активно вдохновлялись фольклорной музыкой и интерпретировали её в своих произведениях. В рамках фестиваля выступят артисты, которые поддерживают классическую фольклорную традицию, а также те, кто по-своему интерпретирует фольклор», — отметил Александр Боярков.

Фестиваль станет уникальным событием на стыке нескольких жанров. В программе будут представлены как фольклор в чистом виде, так и классическая музыка, а также произведения, которые объединяют эти направления.

«Это будет фьюжн, который позволит зрителям насладиться разнообразием русской музыки», — добавил он.

Александр Боярков подчеркнул, что вся музыка на фестивале будет исключительно русской, что сделает его особенно значимым для любителей отечественного музыкального искусства.

Напомним, с 15 по 23 марта в Пскове состоится 51-й фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова.