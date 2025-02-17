Ежегодный фестиваль в поддержку «Доброго рока» пройдет в Пскове

Ежегодный фестиваль в поддержку летнего опен-эйра «Добрый рок-2025» пройдет 18 апреля в псковском клубе «Нора», сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля Андрей Семенов.
Гостями станут:
Также среди гостей претенденты на участие в фестивале - питерские группы, прошедшие отбор на XIII международный фестиваль живой музыки «Добрый рок»:
Напомним, 5-7 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет опен-эйр «Добрый рок-2025». Подробнее — в группе фестиваля.
Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM