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Ежегодный фестиваль в поддержку «Доброго рока» пройдет в Пскове

Ежегодный фестиваль в поддержку летнего опен-эйра «Добрый рок-2025» пройдет 18 апреля в псковском клубе «Нора», сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля Андрей Семенов.

Гостями станут:

«Скворцы Степанова». «Они не боятся быть смешными и ироничными, играть со словами и ставить на уши любой зал.

Группа, у которой все песни - хиты, а стиль - дзен-панк», - отметил Андрей Семенов.

Группа, у которой все песни - хиты, а стиль - дзен-панк», - отметил Андрей Семенов. «Немед»

Также среди гостей претенденты на участие в фестивале - питерские группы, прошедшие отбор на XIII международный фестиваль живой музыки «Добрый рок»:

AZTEC GOLD;

группа «Станция»;

ID AHO;

«Котик Джеймs».

Напомним, 5-7 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет опен-эйр «Добрый рок-2025». Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM