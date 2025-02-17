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Ораторию «Иван Грозный» можно будет услышать в псковской филармонии 16 марта

В Псковской областной филармонии в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова 16 марта в 18:00 можно будет услышать ораторию «Иван Грозный», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД Псковской области

В концерте примут участие народный артист России Юрий Лаптев; Дарья Лейбова (Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, сопрано); Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Алексея Репникова.

«Музыка Прокофьева к фильму «Иван Грозный» — одна из вершин его творчества. Оратория, созданная на её основе, впервые прозвучала в 1961 году и была приурочена к 70-летию со дня рождения великого композитора. С тех пор исполнялась такими мастерами, как Валерий Гергиев и Мстислав Ростропович», - рассказали в ТКД.

Напомним, с 15 по 23 марта в Пскове состоится 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова.