Отборочные концерты на псковский фестиваль «Добрый рок» проходят в соседних регионах

Отборочные концерты на фестиваль «Добрый рок-2025» проходят в граничащих с Псковской областью регионах. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов, инициаторами такого варианта отборов выступили сами музыканты, которые уже побывали на фестивале в качестве участников, взяв на себя часть организационной работы в своих регионах.
Оргкомитет фестиваля обработал более 120 заявок от музыкальных коллективов, играющих живую музыку различных стилей и направлений.
Были отобраны претенденты - участники «отборочников», которые сейчас и проходят в клубах регионов. Уже прошли «отборочники» в Череповце, Вологде, Твери. На очереди финалы в Череповце, Москве, Смоленске.
Уже в эту пятницу, 14 марта, в клубе «Первый металлист» Череповца пройдет финал по Вологодской области. Участники-претенденты на выступление на поляне «Доброго рока» летом:
Приглашенные гости на это мероприятие - «TattooIN Band | группа Татуин» - романтики нашего времени, московская группа, играющая актуальный атмосферный гитарный soft rock, рассказал Андрей Семенов. Неоднократно участвовали в фестивале в качестве гостей. Участники крупных российских фестивалей, постоянно гастролирующий коллектив.
Напомним, 4-6 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет опен-эйр «Добрый рок-2025». Подробнее — в группе фестиваля.
Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM