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Отборочные концерты на псковский фестиваль «Добрый рок» проходят в соседних регионах

Отборочные концерты на фестиваль «Добрый рок-2025» проходят в граничащих с Псковской областью регионах. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов, инициаторами такого варианта отборов выступили сами музыканты, которые уже побывали на фестивале в качестве участников, взяв на себя часть организационной работы в своих регионах.

Оргкомитет фестиваля обработал более 120 заявок от музыкальных коллективов, играющих живую музыку различных стилей и направлений.

Были отобраны претенденты - участники «отборочников», которые сейчас и проходят в клубах регионов. Уже прошли «отборочники» в Череповце, Вологде, Твери. На очереди финалы в Череповце, Москве, Смоленске.

Уже в эту пятницу, 14 марта, в клубе «Первый металлист» Череповца пройдет финал по Вологодской области. Участники-претенденты на выступление на поляне «Доброго рока» летом:

«Там-Там»,

«Номер Ветра»,

«Второй Фронт»,

I&AM.

Приглашенные гости на это мероприятие - «TattooIN Band | группа Татуин» - романтики нашего времени, московская группа, играющая актуальный атмосферный гитарный soft rock, рассказал Андрей Семенов. Неоднократно участвовали в фестивале в качестве гостей. Участники крупных российских фестивалей, постоянно гастролирующий коллектив.

«Никогда бы не подумал, что это наше "озорство" на День защиты детей в 2013 году дорастёт до такого серьезного движения. А главное, что оно живет и развивается в основном благодаря энтузиастам. У нас нет грантов, нет административных-бюджетных средств, "кошельков с ушами", есть только то, что дают фестивалю наши добророкеры, покупая билеты и приезжая на фестиваль семьями - а это уверенность в том, что мы все делаем правильно», - добавил директор фестиваля «Добрый рок».

Напомним, 4-6 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет опен-эйр «Добрый рок-2025». Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM