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51-й Фестиваль русской музыки стартует в Пскове 15 марта

Сегодня, 15 марта, стартует первый день 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова в Псковской областной филармонии.

Откроет фестиваль премьерный концерт с оркестром «Персимфанс» проекта Zventa Sventana. На сцене Псковской областной филармонии впервые будут исполнены симфонические обработки записей, собранных в этнографических экспедициях и переработанных Zventa Sventana в стиле, объединяющем фольклор, электронную и инди-музыку.

В создании аранжировок приняли участие выдающиеся молодые композиторы современной России. Среди них — резидент «Дома Радио», номинант на «Золотую маску» Алексей Ретинский, звуковой художник и пианист, учредитель «Персимфанса», лауреат «Золотой маски» и премии Сергея Курехина. Также в создании программы участвовали Пётр Айду, сооснователь и соучредитель «Персимфанса», лауреат «Золотой маски» и премии Сергея Курехина, доцент МГК имени Петра Чайковского; Григорий Кротенко, сооснователь и соучредитель «Персимфанса»; Дмитрий Селипанов, продюсер и оркестровщик, лауреат премии «Золотой Орёл»; Руст Позюмский, специалист в музыке барокко, участник «Оркестра Екатерины Великой»; Лев Трофимов, пианист, музыкальный продюсер крупнейших российских поп-проектов; Элина Андрианова, композитор, публичный лектор, редактор журнала «Музыкальная академия»; Георгий Фёдоров, педагог Санкт-Петербургской консерватории, пианист; Иван Наборщиков, скрипач и композитор, работавший с такими дирижёрами, как Теодор Курентзис, Джованни Антонини и Томас Зандерлинг.

Выступление пройдет совместно с оркестром «Персимфанс» при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Концерт состоится сегодня, 15 марта, в БКЗ Псковской областной филармонии, начало в 18:00.

Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова пройдет в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.