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Директор оркестра «Персимфанс»: Мы – первый симфонический ансамбль

Об уникальной структуре коллектива, где каждый участник является полноценной творческой единицей, рассказал директор оркестра «Персимфанс» Евгений Бархатов в эфире программы «Подстрочник» на радио ПЛН FM (102,6 FM).

Гость студии назвал «Персимфанс» первым симфоническим ансамблем, собравшим не просто оркестровых исполнителей, а настоящих творческих единиц.

«В трёх словах: первый симфонический ансамбль. Мы – это персимфанс. Мы – ансамбль, который собрал вокруг себя действительно не просто оркестровых музыкантов. Мы собрали вокруг себя, без ложной скромности, пожалуй, лучших музыкантов вообще страны. И каждый из наших солистов и артистов – это полноценная творческая единица», - рассказал Евгений Бархатов.

Он подчеркнул, что состав оркестра включает солистов и артистов, каждый из которых обладает высоким уровнем мастерства. Часто встречаются случаи, когда участники коллектива выступают в роли композиторов или дирижёров, что делает их взаимодействие уникальным.

Особое внимание директор оркесттра уделил сотрудничеству с музыкальным проектом Zventa Sventana, отметив, что работа над совместными проектами стала для участников оркестра незабываемым опытом. В течение полугода музыканты интенсивно работали над аранжировками, репетициями и созданием новых идей.

Евгений Бархатов выразил сомнения в том, что другой крупный коллектив смог бы провести аналогичный эксперимент, уйдя на полгода в «лабораторию» для изучения и погружения в фольклор. Этот процесс был открытием для многих участников оркестра, которые ранее не имели опыта работы с народными мотивами.

Гость студии добавил, что руководство оркестра функционирует по принципу горизонтального управления, что обеспечивает максимальную свободу творчества и взаимодействия между участниками.

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Напомним, концертом проекта Zventa Sventana и оркестра «Персимфанс» откроется 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова в Пскове 13 марта.