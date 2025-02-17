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В Пскове стартовал 51-й Фестиваль русской музыки. ВИДЕО

51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова стартовал в большом концертном зале Псковской областной филармонии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сцене областной филармонии в рамках торжественного открытия фестиваля выступают музыканты проекта Zventa Sventana. Впервые в Пскове они представляют концерт с оркестром «Персимфанс».

Звучат симфонические обработки записей, собранных в этнографических экспедициях и переработанных дуэтом Тины Кузнецовой и Юрия Усачева, стоящих в авангарде российской электронной и этнической сцены. Концерт проходит при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки проходит в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.