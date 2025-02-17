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Концертный хор Петербурга выступил в Пскове с произведениями Сергея Рахманинова

Выступление Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова прошло в Картинной галерее Псковского музея-заповедника сегодня, 17 марта, в рамках 51-го Фестиваля русской музыки. За дирижёрским пультом стоял Андрей Охлобыстин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В программе вечера прозвучала литургия святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова, созданная композитором в 1910 году. Это произведение считается одним из наиболее светлых и гармоничных творений музыканта, объединяющих в себе умиротворённость и торжественность.

«Мы очень рады принять участие в этом фестивале. Вчера мы исполняли ораторию "Иван Грозный", а сегодня будет наш сольный концерт, и мы исполняем одно из наших, наверное, любимых сочинений Сергея Рахманинова, его знаменитую литургию святого Иоанна Златоуста. Мы очень рады петь в этом прекрасном зале, как оказалось, с очень чувственной акустикой, в которой все можно слышать и все можно передать», - рассказал дирижер Андрей Охлобыстин.

Изначально хор был назван по месту своего рождения. В 1990 году Смольный собор обрел статус концертно-выставочного зала. В 1991 образовался Камерный хор. Вначале коллективом руководил Станислав Легков, в дальнейшем главными дирижёрами были Андрей Петренко и Эдуард Кротман. В 2004 году Смольный собор присоединился к Государственному музею-памятнику «Исаакиевский собор», в состав которого уже входили Спас на Крови и Сампсониевский собор. В 2004 году художественное руководство хора взял на себя заслуженный артист России Владимир Беглецов.

51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова проходит в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.