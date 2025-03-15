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Мариинский театр 20 марта запускает в Пскове фестиваль «Гений места»

Сегодня, 20 марта, в Пскове стартует масштабный музыкальный фестиваль «Гений места», посвященный великим русским композиторам. Организатором мероприятия выступил Мариинский театр совместно с Большим театром при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Мариинского театра.

Видео: Мариинский театр

Программа фестиваля включает выступления на родине Модеста Мусоргского в Пскове, а также концерты в честь Сергея Рахманинова в Великом Новгороде и Николая Римского-Корсакова в Тихвине. Открытие сезона ознаменовалось показом маленьких опер для юных зрителей в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

В первый день фестиваля зрители смогут насладиться постановкой «Храбрый заяц» Сергея Баневича и музыкальной фантазией Геннадия Гладкова «Бременские музыканты». На следующий день, 21 марта, в день рождения Модеста Мусоргского, на сцене Псковской областной филармонии выступит Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением маэстро Валерия Гергиева. В программу вошли знаменитые произведения Мусоргского, включая «Картинки с выставки» и «Песни и пляски смерти». Вечером того же дня состоится концертное исполнение оперы «Сорочинская ярмарка» с участием ведущих солистов Мариинского театра.

Напомним, в Пскове продолжается 51-й Фестиваль русской музыки имени Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского.