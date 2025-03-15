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Концерт в День рождения Модеста Мусоргского прогремел в Пскове

В день рождения великого русского композитора Модеста Мусоргского, 21 марта, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялось грандиозное выступление Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением маэстро Валерия Гергиева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Программа концерта включала два знаковых цикла композитора: «Картинки с выставки» и «Песни и пляски смерти», где партию сопрано исполнила Екатерина Сергеева.

Вечер стал достойным продолжением фестиваля, посвященного великим русским композиторам, и был организован при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта.