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Сцена / Фестивали

Более 5 тысяч человек посетили фестиваль русской музыки в Пскове

22.03.2025 16:40|ПсковКомментариев: 0

Завершился 51-й Фестиваль русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции региона. 

Фото: ТКД

Итоги фестиваля:

  • 5210 зрителей посетило фестиваль.
  • 9 концертов.
  • 408 артистов приняли участие.

 Впервые акцент фестиваля сделан на  эклектике, объединившей фолк, классику и народные мотивы. Впервые в городе Пскове выступил музыкальный коллектив Zventa Sventana, открыв фестиваль своим необыкновенным концертом. Более 100 музыкантов на одной сцене собрала оратория «Иван Грозный». Грандиозным завершением фестиваля стало выступление Валерия Гергиева, артистов Мариинского и Большого театров. 

 

«Спасибо всем, кто был с нами! Вы сделали этот фестиваль по-настоящему живым и незабываемым», - добавили в ТКД.

Фестиваль прошел в рамках нацпроекта «Семья».

Теги: #ТКД #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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