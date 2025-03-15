Гала-концерт фестиваля «Псковский скоморох» проходит в Пскове

Гала-концерт фестиваля циркового искусства «Псковский скоморох» проходит сегодня, 29 марта, в Городском культурном центре Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
После гала-концерта гостей ждет церемония награждения участников и победителей фестиваля.
Ранее сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Псковский цирк "Циркачонок"» выиграла грант Министерства культуры России по программе поддержки творческих проектов в сфере народного искусства. Выделенные средства в размере почти 4 млн рублей направили на проведение Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох».