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Отборочный тур псковского фестиваля «Добрый рок» состоялся в Москве

Отборочный тур псковского фестиваля «Добрый рок» прошёл в Москве. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семёнов, в итоге на участие отобрали два коллектива.

Видео: Андрей Семёнов

«Уровень групп, подающих заявки, растёт неимоверными темпами год от года. Фестиваль и все мы, добророкеры, от этого только выигрываем! Такая "молодёжь" просто обязана быть услышанной!» - сказал Андрей Семёнов.

Директор подчеркнул, что все представленные музыкальные коллективы полностью соответствуют требованиям фестиваля «Добрый рок». Несмотря на различия в стилистическом и энергетическом аспектах, все участники демонстрируют высокий уровень профессионализма. В рамках отборочного этапа выступили группы «Пика» и «Нина Смит».

«В итоге под натиском жюри бате пришлось уступить и взять два коллектива на фестиваль», - поделился Андрей Семёнов.

Места распределились следующим образом:

Am-Letto - жюри 9, руки 22 - средний балл 15,5,

«Под небом» - жюри 8.2, руки 20 - средний балл 14,1,

«The Стереотипы» - жюри 8, руки 16 - средний балл 12,

4NRKYS - жюри 8.25, руки 8 - средний балл 8,12,

АNГЕР - жюри 7, руки 9 - средний балл 8.

«Поздравляем Am-Letto и "Под небом"! Встретимся с командами на площадке фестиваля на берегу озера Смолинское», - отметил Андрей Семёнов.

Группа, занявшая третье место, «The Стереотипы», будет включена в программу предстоящего фестиваля «Добрый рок-2026».

Директор напомнил, что фестиваль «Добрый рок» позиционируется как семейное мероприятие. Помимо музыки, в программе предусмотрены палаточный лагерь, парковка, фуд-корты и разнообразные развлечения для всех членов семьи.

Напомним, 4-6 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет опен-эйр «Добрый рок-2025». Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM