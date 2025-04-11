Отборочный тур псковского фестиваля «Добрый рок» состоялся в Москве

Отборочный тур псковского фестиваля «Добрый рок» прошёл в Москве. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семёнов, в итоге на участие отобрали два коллектива.
Видео: Андрей Семёнов
Директор подчеркнул, что все представленные музыкальные коллективы полностью соответствуют требованиям фестиваля «Добрый рок». Несмотря на различия в стилистическом и энергетическом аспектах, все участники демонстрируют высокий уровень профессионализма. В рамках отборочного этапа выступили группы «Пика» и «Нина Смит».
«В итоге под натиском жюри бате пришлось уступить и взять два коллектива на фестиваль», - поделился Андрей Семёнов.
Места распределились следующим образом:
Группа, занявшая третье место, «The Стереотипы», будет включена в программу предстоящего фестиваля «Добрый рок-2026».
Директор напомнил, что фестиваль «Добрый рок» позиционируется как семейное мероприятие. Помимо музыки, в программе предусмотрены палаточный лагерь, парковка, фуд-корты и разнообразные развлечения для всех членов семьи.
Напомним, 4-6 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет опен-эйр «Добрый рок-2025». Подробнее — в группе фестиваля.
Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM