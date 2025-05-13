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Пир станет главной темой псковского фестиваля «Дни Пушкинской поэзии» в июне

Ежегодный фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» пройдёт в 2025 году с 6 по 8 июня и будет посвящен важной странице творчества Александра Пушкина — пиршеству и гостеприимству. Это событие состоится при поддержке правительства Псковской области, президента РФ и Министерства культуры России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фестиваль обещает стать ярким зрелищем, собирающим многочисленные театральные коллективы со всей страны и популярных актёров театра и кино, отметили в ТКД.

В этом году организаторы фестиваля акцентируют внимание на уличных театрах и иммерсивном пространстве.

Генеральным партнёром фестиваля выступает Сбербанк.