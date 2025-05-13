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«Мыслительную процессию» организуют на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры

На ежегодном фестивале «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры», который пройдёт в 2025 году с 5 по 8 июня, воссоздадут атмосферу и дух кухни няни Александра Пушкина Арины Родионовны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В специально изготовленном для этого события ритуальном котле в ходе чётко продуманного действия они постараются приготовить одно из главных блюд пира: кристаллизованную творческую энергию. Чтобы добавить в наше блюдо как можно больше ингредиентов, вместе с участниками-зрителями, под предводительством "Гигантов мысли", в рамках ритуала мы организуем и проведем "Мыслительную процессию"», — отметили в ТКД.

Участники позапрошлогоднего фестиваля, которые во время работы «Пушкинского министерства государства без территории Картонии» получили справку о гениальности, смогут написать на стене мыслей красным маркером без очереди и смогут прочитать с трибуны на одно стихотворение больше.

Картония будет работать на поляне в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, в этом году главной темой фестиваля станет пир.