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Мастер-классы по приготовлению блюд из яиц организуют в Пскове

Мастер-классы по приготовлению блюд из яиц пройдут на гастрономическом фестивале «Моя еда» в Пскове 25 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

25 мая с 12:00 до 16:30 на площадке фестиваля в парке Строителей будут работать четыре станции с мастер-классами.

«Приглашаем попробовать себя в роли шеф-повара и приготовить - десерт "Меренговый рулет", узбекские яичные вареники "Тухум-барак", "Яйцо пашот с тостами", шедевр из помидоров, перца, специй и жареных яиц "Шакшука"», - сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Семья», при поддержке правительства Псковской области.