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Показ «Этномода» проходит в парке Строителей в Пскове

Модный показ проходит в рамках открытого гастрономического фестиваля «Моя еда» в парке Строителей в Пскове 25 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Также в рамках показа работает шоу-рум, в котором все желающие могут приобрести различные товары.

«На создание одного украшения может уйти до нескольких дней. Начала я этим заниматься потому что хотелось попробовать что-то новое», - сказала дизайнер украшений Busa&Busa Юлия Григорьева.

В шоуруме представлены как украшения, так и льняные платья, зимние аксессуары: жилеты, платки, а также сумки.

«Все началось с личной любви ко льну. Очень люблю эту ткань, потому что это абсолютно экологичный материал. Он из зернышка полностью расходуется в ноль. Из него делают и пожарные шланги и космические какие-то моменты утеплителя, ткань прекрасная, это наше будущее и надо его развивать. Сейчас сама не шью, делегировала этот вопрос. Производство у нас небольшое, камерное. Я считаю, что у каждой девушки должны быть вещи из льна, как проявление любви к себе и к своей коже», - сказала основатель и дизайнер бренда Solo o Lei Елена Горячева.

О том как появились носки с псковским бегунцом рассказала основатель бренда «Любо» Татьяна Гаврилова.

«Мы занимаемся переработкой этнических мотивов для современной интерпретации. У нас есть фестивальная концепция, когда на городских гуляниях, это актуально, на культурных мероприятиях. А есть одежда полностью повседневная, но обязательно из натуральных материалов. Лен или лен с хлопком. Вот теперь еще есть носочки фирменные с псковским бегунцом. Считаем, что это символика города, которая должна не только быть у гостей города, но и у каждого жителя. Эстетика антуража влияет напрямую на восприятие человеком красоты. Таким образом мы свою красоту видим и жизнь позволяет заниматься тем, что нравится, не вынуждает к той или иной деятельности. Так получилось, что есть склонность, в принципе, к формированию гардероба, есть понимание, как это конструктивно изготовить, и есть, собственно, ощущение красоты, которое продиктовано антуражем города. Вот такая совокупность дает как раз такой результат», - сказала Татьяна Гаврилова.

Напомним, что сегодня в Пскове проходит открытый гастрономический фестиваль «Моя еда»