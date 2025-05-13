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Интерактивное представление «Лукоморье» покажут на Днях Пушкинской поэзии

Интерактивное представление «Лукоморье» представит театр «Трикстер» 6 и 7 июня на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, ростовые персонажи, созданные по мотивам сказок поэта Александра Пушкина, пройдут в традиционном Пушкинском шествии по улица Пскова, а 7 июня приедут на поляну в музей-заповедник «Михайловское».

«Приготовьтесь увидеть, как оживают знаменитые персонажи пушкинских сказок: Кощей Бессмертный, избушка Бабы Яги, Волк и Царевна, а также таинственные русалки и лесной хозяин – Леший! Артисты театральной компании "Трикстер" создадут атмосферу волшебства с помощью захватывающих цирковых номеров и удивительных трюков, - уточнили в ТКД. - Не упустите возможность пройти по невиданным дорожкам сказки и сделать незабываемые фото с нашими героями! Ждем вас на нашем празднике!»

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.