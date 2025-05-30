Сцена / Фестивали

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2025

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С 5 по 8 июня в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — одно из долгожданных мероприятий не только для жителей Псковской области, но для гостей региона. Насколько интересным это мероприятие будет в этом году? Каковы будут его главные акценты? Каких сюрпризов ждать зрителям перформанса, который развернется 8 июня в псковском Дендропарке? Какие звездные гости и театральные коллективы посетят в эти дни Пушкиногорье и чем будут удивлять? Как будет обеспечена безопасность зрителей? Об этом и не только расскажут заместитель генерального директора, директор Центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Мария Литвинова.

Телефон прямого эфира – 56-73-72.

Трансляция завершена