Фестиваль духовой музыки «Фанфарами славим Россию!» впервые пройдет в Пскове

Всероссийский фестиваль отечественной духовой музыки «Фанфарами славим Россию!» впервые пройдёт 23 мая в Зелёном театре Пскова, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Глава региона отметил, что Псков вошёл в число девяти городов воинской славы, которые принимают масштабный марафон. Концерт под открытым небом объединит профессиональные военные и детско-юношеские духовые оркестры, а также хоровые коллективы региона.

«Главным событием станет выступление легендарного Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы. Это старейший и один из ведущих военных музыкальных коллективов России. Художественный руководитель оркестра и дирижёр – Никита Игнатов», - сообщил губернатор.

В завершение фестиваля ожидается масштабное исполнение музыкальных произведений сводным оркестром под управлением президента Российского духового общества, заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Брызгалова.

Мероприятие приурочено к Году единства народов России, и его цель, по словам Михаила Ведерникова, - показать богатство национальной музыкальной культуры.

Начало в 15:00, вход свободный.