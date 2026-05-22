О храме, ушедшем под землю, и визитах Ивана-царя: сотрудник «Михайловского» рассказал псковичам о твердынях Воронической земли

Хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» Андрей Васильев вчера, 21 мая, прочёл в Пскове лекцию «Твердыни Воронической земли. Крепости-форпосты в прошлом и настоящем». Встреча состоялась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Часовой рассказ был необычайно «плотным» информационно. Андрей Васильев рассказал собравшимся о старинных городищах, которые располагаются в границах Пушкинского заповедника. Речь шла и о любимой гостями заповедника Савкиной горке, и о городище близ озера Белогули, куда туристы попадают редко. Этот холм часто называют «Городок» и рассказывают, что здесь, на его вершине, когда-то стояла церковь, но «ушла под землю, когда Литва приходила», — рассказал хранитель.

Много интересных подробностей привёл лектор и о Синичьей горе, сейчас известной всему миру как место последнего упокоения Пушкина. Между тем, уже к середине XVI столетия в Псковской летописи Синичья гора названа городищем, то есть местом бывшего укреплённого поселения вблизи пригорода-крепости Воронича. «У подножия Синичьих гор с давних пор проходил Литовский путь, связывавший Западную Европу с Москвой и Новгородом. Документально действующий монастырь на Синичьей горе впервые отмечен в писцовой книге 1585—1587 годов», — рассказал Андрей Васильев.

Но, разумеется, центром повествования стал сам Воронич — город, стоявший при слиянии двух рек: Сороти и малого её притока Воронца, следы русла которого и сейчас можно заметить у городища. «Сказывают, на этих местах в старину стоял город Воронец. Конца-краю ему не было. Где теперь Михайловское и Святые Горы — везде город был, а нынче вот лесом всё заросло, ничего не узнаешь…», — процитировал Андрей Васильев очерк известной журналистки Гаррис, напечатанный в 1923 году. Речь шла и набегах вражеских полчищ, и о визитах Ивана Грозного — сначала в статусе князя, а потом и царя. Слушатели были впечатлены обилием и красотой легенд, сложенных об этой земле. В ходе лекции Андрей Васильев цитировал древние летописи и писцовые книги, воспоминания местных старожилов и документы, датированные разными десятилетиями ХХ века. Он читал стихи Пушкина и Языкова, фрагменты из прозы Гейченко, Дудина и Паустовского, отрывки из трудов Лихачёва. Показывал старинные и современные карты и планы, художественные и документальные фотографии.

По окончании рассказа хранителя его слушатели задали столько вопросов — и из зала, и лично, — что ответы на них заняли ещё порядка сорока минут. Спрашивали об иконе, которую уже в нашем веке нашли в реке Сороти доброхоты из Петербурга и которая сейчас заняла своё место в Георгиевском храме на Ворониче — храме, воссозданном силами Пушкинского заповедника по сохранившимся рисункам и документам на частично сохранившемся фундаменте некогда стоявшей здесь Егорьевской церкви. Интересовались историей била на Савкиной горке — старинное оно или новодел? — и многим, многим другим.

В «Михайловском» отметили, что лекция Андрея Васильева стала заключительной в цикле псковских встреч с научными сотрудниками Пушкинского заповедника этой весной. Однако в следующем сезоне, после начала нового учебного года, подобные выступления обязательно продолжатся.