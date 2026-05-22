 
Культура

Опубликована программа первого дня LX Пушкинского праздника поэзии

0

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры состоятся в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с 5 по 7 июня. В этом году они пройдут в 60-й раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее и предоставили программу первого дня празднования – 5 июня. 

Афиша: музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Псков

Уличная выставка иллюстраций к произведениям А. С. Пушкина будет работать ежедневно в Сквере имени 60-летия Великого Октября.

12.00 – торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Поэт и крестьянка», посвященная 227-летию со дня рождения А.С. Пушкина, с участием российских писателей и авторов из ближнего зарубежья. Место встречи — Летний сад.

В 15.00 на городских площадках гостей ждут выступления писателей из России и ближнего зарубежья. Присоединиться также можно в библиотеках им. В.Я. Курбатова и им. В.А. Каверина.

Завершит первый день праздника традиционное театрализованное шествие, которое начнется в 17.00 от площади Ленина и направится в Финский парк.

Пушкинские Горы

15.00 – открытие выставки «Медный всадник, – все мы находимся в вибрациях его меди...» в музее-усадьбе А.С. Пушкина «Михайловское» из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина.

18.00 – фильм-спектакль «Помолитесь обо мне» по поэме А.С. Пушкина «Полтава» в Свято-Успенском Святогорском монастыре. Читает Сергей Шакуров. Вход свободный.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Дни Пушкинской поэзии - 2026

Опубликована программа первого дня LX Пушкинского праздника поэзии

Шествие Пушкинского праздника поэзии пройдет в Пскове 5 июля

Областное театрализованное шествие-конкурс пройдет 6 июня в «Михайловском»
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026