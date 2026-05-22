Опубликована программа первого дня LX Пушкинского праздника поэзии

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры состоятся в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с 5 по 7 июня. В этом году они пройдут в 60-й раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее и предоставили программу первого дня празднования – 5 июня.

Афиша: музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Псков

Уличная выставка иллюстраций к произведениям А. С. Пушкина будет работать ежедневно в Сквере имени 60-летия Великого Октября.

12.00 – торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Поэт и крестьянка», посвященная 227-летию со дня рождения А.С. Пушкина, с участием российских писателей и авторов из ближнего зарубежья. Место встречи — Летний сад.

В 15.00 на городских площадках гостей ждут выступления писателей из России и ближнего зарубежья. Присоединиться также можно в библиотеках им. В.Я. Курбатова и им. В.А. Каверина.

Завершит первый день праздника традиционное театрализованное шествие, которое начнется в 17.00 от площади Ленина и направится в Финский парк.

Пушкинские Горы

15.00 – открытие выставки «Медный всадник, – все мы находимся в вибрациях его меди...» в музее-усадьбе А.С. Пушкина «Михайловское» из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина.

18.00 – фильм-спектакль «Помолитесь обо мне» по поэме А.С. Пушкина «Полтава» в Свято-Успенском Святогорском монастыре. Читает Сергей Шакуров. Вход свободный.