Михаил Мишустин поздравил Псковский музей-заповедник со 150-летием

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил коллектив Псковского музея-заповедника со 150-летием. В этот день, 21 мая, в 1876 году официально распахнул свои двери музей Псковского археологического общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Глава правительства отметил колоссальную роль сотрудников учреждения в распространении истории своей земли.

«Сегодня уникальный комплекс является крупнейшим научным и культурным центром, объединяет великолепные памятники истории и архитектуры – ансамбль Псковского кремля, усадьбы композиторов Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова, а также математика Софьи Ковалевской. В богатейших коллекциях хранятся уникальные археологические находки, предметы народного и декоративно-прикладного искусства, ювелирные украшения, живопись, старинное оружие и фарфор, лицевое шитьё. Тысячи уникальных экспонатов рассказывают о ярких событиях минувших столетий», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства.

Михаил Мишустин отметил, что благодаря труду и научному поиску коллектива, историко-архитектурный и художественный музей-заповедник развивается, воссоздаются памятники зодчества, коллекции пополняются новыми экспонатами.

«Важно, что вы реализуете интересные проекты, проводите выставки. Делаете всё, чтобы жители области и многочисленные туристы знакомились с историей Псковской земли, любовались шедеврами архитектуры, живописи и искусства. Поздравляю всех вас со знаменательной датой. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего», – добавил премьер-министр.