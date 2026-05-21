Фотофакт: Цветник к 200-летию окончания ссылки Пушкина создали в «Михайловском»

Новый цветник появился в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Его разместили у Научно-культурного центра музея, на газоне западного склона, недалеко от входа в экскурсионный отдел, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике.  

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Цветник из бархатцев выполнен в форме числа «200». Это напоминание о том, что ровно 200 лет назад завершилась так называемая северная ссылка Пушкина в псковское родовое имение — один из самых плодотворных творческих периодов в его жизни. 

В «Михайловском» напомнили, что цветники-числа около музейного НКЦ создают уже много лет подряд. В первый раз такую задумку осуществили в 2022 году, в честь столетия послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника, и после отмечали подобным образом различные даты в жизни музея и страны.

