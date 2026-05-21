 
Культура

День читательского самоуправления пройдет в Псковской областной библиотеке

Библиотека имени Курбатова присоединилась к первой всероссийской акции «Сегодня я — библиотекарь», которая пройдет 26 мая в преддверии Общероссийского дня библиотек, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«В этот день во многих библиотеках страны, в том числе и в нашей, состоится Единый день читательского и студенческого самоуправления», - отметили в «Курбатовке».

Учредителем и организатором всероссийской профориентационной акции является Российская государственная библиотека для молодёжи при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциации, портала «Культура.РФ»

В рамках акции студенты Псковского государственного университета получат возможность в Псковской научной библиотеке не просто заглянуть за кулисы библиотечной жизни, а стать главными героями, временно выполняя функций библиотекарей: от хранителей фондов до контент-мейкеров.

Кроме того, в 11.00 в актовом зале библиотеки имени Курбатова пройдет награждение лучших библиотекарей Псковской области, в том числе и победителей профессиональных конкурсов.

