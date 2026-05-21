В музее-заповеднике «Изборск» рассказали о выращивании «девкиной» культуры

День льна отмечается сегодня, 21 мая. Новая выставка Государственного музея-заповедника «Изборск» «Крестьянская механика и мода» подробно рассказывает от том, как крестьяне собирали лен, обрабатывали его и какую одежду из него делали, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Выращивание льна традиционно считалось девичьим делом. Лен называли в деревнях «девкиной» культурой, в отличие от ржи – «бабьей», и овса – «мужицкой». Девушку в формулах сватовства называли иногда «ленком»: «У вас бел ленок, а у нас ковылок – хорошо бы их соединить в единый клубок».

Каждой девушке отец выделял вспаханную и засеянную льном полосу, урожай с которой она могла использовать по собственному усмотрению. Сев льна начинался обычно в день Олены Льняницы (в день памяти святых Константина и Елены 21 мая / 3 июня). Во время сева отец по просьбе дочери подбрасывал вверх два вареных яйца – чем выше взлетят яйца, тем длиннее вырастет лен. В первые дни после сева девушка разбрасывала по полю творог в надежде, что лен будет белый. В Вознесение все девушки отправлялись к льняным полям и устраивали там трапезу, по окончании которой бросали ложки вверх, приговаривая: «Родись лен, такой-то здоровый!»

Сбор ягод и грибов также был девичьим занятием. Замужние женщины почти не имели на это времени, а для мужика ходить по ягоды считалось только «народ смешить». По дороге в лес девушки загадывали, много ли ягод удастся собрать. Например, бросали перед собой корзинку и кричали: «Ваюшка, половина или полная корзина?» Если корзинка встанет на дно – будет полная, если упадет набок – заполнится до середины, а если перевернется вверх дном – получишь «ваюшку» (четверть корзинки). Дойдя до ягодного места, полагалось сказать: «Дай, Господи, мне ягод набрать полную корзину!»



Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 37.

Напоминаем, торжественное открытие выставки состоялось 20 мая.