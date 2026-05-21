Концерты Губернаторского симфонического оркестра и ансамбля русской музыки пройдут в Локне

В Локнянском культурно-досуговом центре в рамках акции «Культурные выходные» пройдут два концерта с участием профессиональных коллективов Псковской области. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в Мах.

Фото: Иван Белугин / Мах

Так, 23 мая в 15:00 пройдет концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области «И в шутку, и всерьез…». Зрителей ждет музыка известных зарубежных композиторов — Джорджа Гершвина, Нино Роты, Поля Мориа, Генри Манчини, Иоганна Штрауса, Лероя Андерсона. 

А уже 24 мая в 15:00 состоится концерт ансамбля русской музыки «Псков» — «Голоса древних струн». Со сцены прозвучат народные песни, романсы, задорные наигрыши в исполнении талантливых музыкантов и вокалистов. Балалайка, домра, гусли, аккордеон и живой вокал создадут особую атмосферу русской музыкальной традиции, наполненную душевностью и искренними эмоциями. 

«Такие мероприятия делают культурную жизнь округа по-настоящему яркой и доступной для жителей всех возрастов. Приглашаю жителей и гостей округа провести выходные вместе с хорошей музыкой и отличным настроением!» — отметил Иван Белугин.
Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

