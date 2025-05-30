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Музыкальную программу праздника поэзии в «Михайловском» откроет «Золотой век» Олега Погудина

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» 5 июня, в первый день LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры), приглашает всех на спектакль-концерт народного артиста России, обладателя титула «Серебряный голос России» Олега Погудина. Спектакль называется «Золотой век». В нём на сцену вместе с Олегом Погудиным и небольшим оркестром, традиционно сопровождающим его выступления, выйдут и другие музыканты, певцы и актёры, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотография: https://teakam.ru/

В основу спектакля легли классические и городские романсы, оперные арии и дуэты, музыка М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова, Ц. А. Кюи, П. И. Чайковского, других русских композиторов. Прозвучат с подмостков и стихи Пушкина. Недаром Олег Погудин, по его собственному признанию, прежде всего — «литературный артист», в том смысле, что сценический образ певца неотделим от его «сердечных книжных пристрастий».

«Впервые я приехал в Пушкинские Горы, в Михайловское, тридцать лет назад, в феврале 1995 года. За эти годы я бывал здесь десятки раз и в общей сложности провёл не меньше года, именно здесь обрёл и своего Пушкина, и чувство Родины. Кроме того, дружба с "Михайловским" во многом сформировала мою творческую манеру», — рассказывает Олег Погудин.

Спектакль-концерт «Золотой век» Олега Погудина 5 июня будет дан в большом театрально-концертном зале Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (поселение Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Начнут его в 19.00. Возрастных ограничений для аудитории нет.