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Фотофакт: «Золотой век» Олега Погудина показали в Пушкинском заповеднике

Концерт-спектакль народного артиста России Олега Погудина прошёл в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в первый день LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры).

Фотографии: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В основу спектакля, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, легли классические и городские романсы, оперные арии и дуэты, музыка М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковского, других русских композиторов. Звучали с подмостков и стихи Пушкина. В ответ на овации, которыми слушатели благодарили артиста по окончании спектакля, он сказал, что «…эти аплодисменты нужно адресовать не только артистам, которые были сегодня на сцене, но, в первую очередь, Александру Сергеевичу. И это счастье, что наш отклик на пушкинское слово — что бы ни происходило с нами во времени — остаётся прежним. И в этом не только громадная радость, но и своего рода код самосохранения, сохранения нашей культуры, нашего народа, нашего Отечества и в принципе, даже самого мироздания».

LIX Всероссийский Пушкинский праздник поэзии продолжается. В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, в день 226-летия поэта, объявлен бесплатный вход в уникальное выставочное пространство — интерактивную экспозицию «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», а также на выставки «Впечатления бытия», «Сказочный мир Пушкина», «Вослед Пушкину» (иллюстрации к произведениям поэта, выполненные художниками XIX—XX века; из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина в Москве), «Быть достойными Великой Победы», «Книжная обложка в творчестве художников объединения «Мир искусства» в музейном Научно-культурном центре.