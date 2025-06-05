Сцена / Фестивали

Евгений Князев: «Михайловское» — это бесконечная тропа людей к Пушкину

Великий русский писатель Александр Пушкин продолжает привлекать людей, создавая «бесконечную тропу» к своим произведениям. Об этом в рамках главного показа флагманского театрального проекта «Школьная классика» на фестивале Дней Пушкинской поэзии и русской культуры рассказал народный артист Российской Федерации, советский и российский актёр театра, кино и телевидения, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Те, которые приехали специально на это выступление, — это та бесконечная тропа людей, которые идут сюда, в Пушкинские горы, в "Михайловское". У Александра Сергеевича есть стихотворение: "Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа"», — отметил Евгений Князев, подчеркивая важность этого места для любителей русской литературы.

Он также поделился своими впечатлениями от атмосферы праздника.

«Я ехал сюда после литии, посвященной дню рождения Александра Сергеевича Пушкина в Святых Горах, и видел, как идут люди, и скоро эта площадь будет заполнена. Сегодня "Школьная классика" впервые за многие годы приезжает сюда благодаря дирекции музея, которая открыла двери для нас», - сказал он.

Евгений Князев выразил уверенность в том, что любовь к русскому языку и литературе только укрепляется. «Трава здесь растет все зеленее, потому что приезжают истинные любители. Мне гордо, что сегодня русской классике доверили основную сцену», - отметил ректор.

В завершении своего выступления он пожелал участникам удачи и зрителям хорошего просмотра.

«Пусть ни одно облако не помешает нашему празднику, и пусть дождь не выпадет. Мы уверены, что да здравствует солнце, да скроется тьма», - заключил Евгений Князев.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.