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Фестиваль классической музыки под открытым небом пройдет в Великих Луках

Традиционный фестиваль классической музыки под открытым небом пройдет 12 июня в Великих Луках. Его новое название - «На страже мира. Луки на Ловати». Мероприятие приурочено к празднованию Дня России, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Сразу после торжественной церемонии открытия Международной встречи воздухоплавателей и массового старта аэростатов в 21.00 гости смогут насладиться концертом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Выступление пройдет на территории Великолукской крепости.

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Совместно с солистами ведущих театров страны оркестр представит зрителям программу произведений выдающихся русских композиторов, рассказывающих о силе духа, мужестве и подвиге русского народа в разные периоды его великой истории.

«Фестиваль станет одним из самых зрелищных и запоминающихся событий этого лета. В разные годы он проходил в Пскове, Самолве, Изборске. Великие Луки — еще один древний город с богатой и славной историей на нашей земле», - отметили в правительстве.

В средние века великолукские ратники не раз участвовали в сражениях, в том числе в Ледовом побоище на Чудском озере. Не однажды городская крепость была разрушена до основания неприятелем, а затем заново отстроена. В годы Великой Отечественной войны Великим Лукам снова было суждено стать городом-воином. Бои за освобождение города были настолько ожесточенными, что их назвали «Малым Сталинградом». В 2008 году указом президента России Великим Лукам за мужество, стойкость и массовый героизм его защитников, присвоено почетное звание «Город воинской славы».

Организаторами концерта выступают правительство Псковской области, региональный комитет по культуре, АНО «Псковкреатив» и Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Вход — свободный.