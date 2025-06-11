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В Псковском кремле прозвучит композиция к 100-летию со дня кончины святителя Тихона

В первый день Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского, 13 июня, в Псковском кремле прозвучит литературно-музыкальная композиция к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского. В программе - «Всенощное бдение» №7 Рахманинова, «Отче наш» Чайковского, «Вставайте, люди русские!» Прокофьева, Кантата «Иоанн Дамаскин» часть 2 Танеева, хоровой цикл «Стихи покаянные» №8 Шнитке и другие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцену поднимутся Государственная академическая симфоническая капелла России, Академический хор Белгородской филармонии, Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова, Амурский камерный хор «Возрождение», Архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Мероприятие пройдёт 13 июня в 20:00 в Псковском кремле.

Вход свободный.

Фестиваль можно посетить без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере). Все желающие могут прийти на территорию Псковского кремля и расположиться со своими стульями или пледами на лужайке и насладиться выступлениями артистов.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области. Организатор мероприятия АНО «Мир талантов» при поддержке ФГБУК Росконцерт.