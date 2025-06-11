Сцена / Фестивали

Коллектив из Петропавловска-Камчатского примет участие во Всероссийском хоровом фестивале в Пскове

Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова пример участие во Всероссийском хоровом фестивале им.М.Ф.Гривского, который пройдёт в Пскове с 13 по 15 июня. Об этом сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова - лауреат престижных конкурсов хорового искусства в России, лауреат четырех международных конкурсов. Основу репертуара капеллы составляют русская и зарубежная классика, хоровые сочинения современных композиторов и обработки русских народных песен.

Значительное место в концертных программах коллектива отведено русской духовной музыке. Большим успехом пользуются обработки национальных мелодий народов Севера, сделанные впервые для хора Евгением Морозовым. Концерт пройдёт 13 июня в 20:00 в Псковском Кремле.

Напомним, что вход на фестиваль свободный. Участие в фестивале примут также хоры из Москвы, Пскова, Великих Лук и Омска.