Опубликован клип на гимн псковского фестиваля «Добрый рок»

Клип на гимн псковского фестиваля «Добрый рок» Псковской Ленте Новостей предоставил директор фестиваля Андрей Семенов.
Видео: «Добрый рок»
Гимн «На "Добрый рок"» написан организаторами фестиваля Екатериной и Анной Семёновыми, исполнили его вокалисты из групп «Мерный», «Нина Смит», «Портал», «ПромокоД53», «Мирослава Мерная», свели трек в студии Dejavu Records. Видео придумано и при помощи ИИ и отснятых материалов появилось на свет благодаря студии «Адреналин FM».
Мы проснёмся утром рано, утрамбуем чемоданы.
Влажность летнего тумана подбодит наш экипаж.
С термосом американо мы въезжаем на поляну.
С баннеров «козой» нас встретит с ирокезом персонаж.
На «Добрый рок» мы соберём своих друзей.
Мы будем петь и отрываться в свете фаерных огней.
На «Добрый рок» приедем снова всей семьёй.
Три летних дня окрасим красками палитры звуковой.
Вновь у сцены реют флаги, мы врываемся в толпу.
Знаю, что за пива фляги от жены не огребу.
Фестиваль объединяет сотни наших голосов.
На припеве будет жарко.
Пиротехник, ты готов?
На «Добрый рок» мы соберём своих друзей,
Мы будем петь и отрываться в свете фаерных огней.
На «Добрый рок» приедем снова всей семьёй,
Три летних дня окрасим красками палитры звуковой.
Бридж:
Ну а ночью у палатки под гитару напевать
Будем песни, что услышали сегодня, и опять...
Припев.
На «Добрый рок» мы соберём своих друзей.
Мы будем петь и отрываться в свете фаерных огней.
На «Добрый рок» приедем снова всей семьёй.
Три летних дня окрасим красками палитры звуковой.
Напомним, 4-6 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет о пен-эйр «Добрый рок-2024». Подробнее — в группе фестиваля.
Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).