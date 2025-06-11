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Опубликован клип на гимн псковского фестиваля «Добрый рок»

Клип на гимн псковского фестиваля «Добрый рок» Псковской Ленте Новостей предоставил директор фестиваля Андрей Семенов.

Видео: «Добрый рок»

«А у нас у самих наконец новинка. Ура, товарищи! И это музыкальное видео на песню - гимн фестиваля живой музыки "Добрый рок"», - рассказал Андрей Семенов.

Гимн «На "Добрый рок"» написан организаторами фестиваля Екатериной и Анной Семёновыми, исполнили его вокалисты из групп «Мерный», «Нина Смит», «Портал», «ПромокоД53», «Мирослава Мерная», свели трек в студии Dejavu Records. Видео придумано и при помощи ИИ и отснятых материалов появилось на свет благодаря студии «Адреналин FM».

Текст песни

Мы проснёмся утром рано, утрамбуем чемоданы.

Влажность летнего тумана подбодит наш экипаж.

С термосом американо мы въезжаем на поляну.

С баннеров «козой» нас встретит с ирокезом персонаж.

На «Добрый рок» мы соберём своих друзей.

Мы будем петь и отрываться в свете фаерных огней.

На «Добрый рок» приедем снова всей семьёй.

Три летних дня окрасим красками палитры звуковой.

Вновь у сцены реют флаги, мы врываемся в толпу.

Знаю, что за пива фляги от жены не огребу.

Фестиваль объединяет сотни наших голосов.

На припеве будет жарко.

Пиротехник, ты готов?

На «Добрый рок» мы соберём своих друзей,

Мы будем петь и отрываться в свете фаерных огней.

На «Добрый рок» приедем снова всей семьёй,

Три летних дня окрасим красками палитры звуковой.

Бридж:

Ну а ночью у палатки под гитару напевать

Будем песни, что услышали сегодня, и опять...

Припев.

На «Добрый рок» мы соберём своих друзей.

Мы будем петь и отрываться в свете фаерных огней.

На «Добрый рок» приедем снова всей семьёй.

Три летних дня окрасим красками палитры звуковой.

Напомним, 4-6 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет о пен-эйр «Добрый рок-2024». Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).