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Хоровой фестиваль имени Гривского стартует в Пскове 13 июня

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского стартует в Пскове сегодня, 13 июня. Площадкой для певческого праздника станет территория Псковского Кремля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского – воссозданный традиционный хоровой праздник, впервые состоявшийся в мае 1911 года в Пскове. Фестиваль носит имя инициатора первого певческого праздника в стране, участниками которого стали многочисленные сельские и городские хоры из Псковской и соседних губерний. В 2022 году было принято решение проводить такой фестиваль ежегодно и посвящать определенным достопримечательностям Псковской области.

В фестивале этого года примут участие хоровые коллективы из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, впервые на фестивале выступит коллектив из Цхинвала Республики Южная Осетия. Выступления лучших коллективов, исполняющих духовную музыку, пройдут в северной части Псковского кремля.

13 июня, в первый день фестиваля, на главную сцену в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области (художественный руководитель и главный дирижер – Алексей Репников) поднимутся: Государственная академическая симфоническая капелла России, Академический хор Белгородской филармонии, Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова, Амурский камерный хор «Возрождение», Архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Главный хормейстер – народный артист Российской Федерации Валерий Полянский.

Второй день (14 июня) порадует зрителей выступлением Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» имени Б. Галаева. Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Республики Южная Осетия и Чеченской Республики Сергей Кочиев.

В исполнении ансамбля прозвучат: «Божий Дар», «Песня пастуха», «Баллада о солдате» и др., также ансамбль исполнит осетинский народный массовый танец «Симд», абхазский танец, горский танец и др.

15 июня Псковский кремль ждет своих гостей на торжественной церемонии закрытия и концерте популярных советских и российских песен из кинофильмов и мультфильмов «Мелодии детства», где выступят Большой детский хор имени В.С. Попова, Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, Детский хор города Пскова в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Главный хормейстер – Анатолий Кисляков.