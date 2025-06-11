Сцена / Фестивали

Уникальные мастер-классы для женщин представят на фестивале «Довмонт Псковский-2025»

Псковички смогут проявить творческие способности и окунуться в атмосферу Средневековья на специальных мастер-классах фестиваля «Довмонт Псковский», который пройдет 28 июня в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Будут организованны следующие мастер-классы:

Вязание иглой

Ткачество на бердо

Красильня

Средневековая вышивка

Изготовление свечей

Ювелирное дело

Лепка из глины

Описание всех мастер-классов можно посмотреть на сайте.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационным партнером выступает Псковской Лента Новостей.

Ранее, стала известна полная программа фестиваля «Довмонт Псковский-2025».