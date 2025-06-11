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Закрытие хорового фестиваля имени Гривского проходит в Пскове

Последний день Всероссийского хорового фестиваля имени М.Ф.Гривского проходит в стенах Псковского Кремля 15 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За время фестиваля на сцену поднимались сотни музыкантов с разных уголков страны: Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Цхинвала Республики Южная Осетия.

В последний день фестиваля состоялся концерт популярных советских и российских песен из кинофильмов и мультфильмов «Мелодии детства» («Прекрасное далеко», «Чунга-чанга», «Пусть всегда будет солнце», «Лесной олень», «Улыбка», «Песенка Крокодила Гены» и другие).

Главным хормейстером мероприятия стал Анатолий Кисляков. В концерте участвовали:

Большой детский хор имени В. С. Попова,

Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга,

Детский хор города Пскова,

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Алексея Репникова.

Напомним, всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского открылся в Пскове 13 июня.