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Битву городов организуют в рамках ярмарки «Виноград» в Пскове

Новая концепция эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове будет представлена в этом году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ярмарка пройдет в формате битвы городов.

«Представьте себе два изумительных города, окутанных пленительными ароматами благородных вин, гастрономических шедевров и чарующими мелодиями живой музыки. Оба города прекрасны, но решать, какой круче, будете вы», - заявили организаторы.

Ярмарка пройдет с 27 июня по 6 июля в Финском парке и Парке Строителей. За программой можно следить здесь. Ярмарка проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».